Колишня дружина українського музиканта Дзідзьо Ярослава Хома показала зворушливе спільне фото з їхнім спільним приятелем

Навесні цього року стало відомо, що соліст гурту DZIDZIO Михайло Хома, який виступає під сценічним ім'ям Дзідзьо, розлучається зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA. Ярослава поскаржилася на те, що чоловік абсолютно не підтримував її в прагненні будувати власну кар'єру, а також в цілому приділяв їй мало уваги.

Однак, як виявилося, ще існують речі, які об'єднують пару. Так, 23 липня обидва музиканти поділилися в Instagram постами, присвяченими одній людині. У цей день свій день народження відзначив гітарист гурту DZIDZIO Орест Галицький.

З цього приводу SLAVIA опублікувала їх спільне фото, на якому вона притискається до музиканта, який обіймає її своєю рукою. Співачка також показала архівні кадри з Орестом часів гурту "Друзі", в якому вони з Дзідзьо виступали разом.

"Залишайся красунчиком у всіх розуміннях! Живи на позитиві!",- підписала кадри Ярослава.

Дзідзьо також привітав гітариста, опублікувавши в Instagram відео з їх спільного виступу.

"Вітаємо нашого супер-гітариста з днем народження в коментах", - написав співак.

Шанувальники групи тут же відповіли на його заклик, засипавши музиканта приємними побажаннями.

Нагадаємо, співачка Slavia зізналася, як відчувала себе в шлюбі з Дзідзьо.

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо після розлучення вразив новим образом на шоу "Співають всі".

Також Politeka писала, що Дзідзьо після розлучення зі Slavia засвітився в обнімку з відомою блондинкою.