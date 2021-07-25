Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми), показала, як виглядає після хворобливого розриву відносин

Висхідна зірка зараз щільно займається розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. У своїх ранніх інтерв'ю артистка розповіла, що їй набридло перебувати в тіні чоловіка, і вона твердо має намір стати популярною.

Славія знаходить час на ведення соцмереж. Зокрема, на її Instagram підписані 22,9 тисячі користувачів мережі. У своїх постах співачка ділиться одкровеннями, а також радує різноманітністю образів.

Цього разу колишня дружина Дзідзьо розмістила в сторіс кілька фото в різних нарядах, і просила шанувальників вибрати кращий.

"Вибираю повсякденний лук. Що мені найбільше личить, від 1 до 4?",- написала Ярослава.

Наряди виглядали на Славії ефектно. Будь то звичайні білі штани з блузою, плісирована спідниця з яскравим жакетом, зелений плащ, або червоне плаття.

На кожному фото дівчина простою сяяла, ніби показуючи, що хворобливе розлучення вже давно в минулому.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто зазначити, що поки Instagram співачки тільки набирає популярності, і її пости збирають не так багато лайків.

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