Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми), показала, як виглядає після хворобливого розриву відносин
Висхідна зірка зараз щільно займається розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. У своїх ранніх інтерв'ю артистка розповіла, що їй набридло перебувати в тіні чоловіка, і вона твердо має намір стати популярною.
Славія знаходить час на ведення соцмереж. Зокрема, на її Instagram підписані 22,9 тисячі користувачів мережі. У своїх постах співачка ділиться одкровеннями, а також радує різноманітністю образів.
Цього разу колишня дружина Дзідзьо розмістила в сторіс кілька фото в різних нарядах, і просила шанувальників вибрати кращий.
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"Вибираю повсякденний лук. Що мені найбільше личить, від 1 до 4?",- написала Ярослава.
Наряди виглядали на Славії ефектно. Будь то звичайні білі штани з блузою, плісирована спідниця з яскравим жакетом, зелений плащ, або червоне плаття.
На кожному фото дівчина простою сяяла, ніби показуючи, що хворобливе розлучення вже давно в минулому.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Варто зазначити, що поки Instagram співачки тільки набирає популярності, і її пости збирають не так багато лайків.
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