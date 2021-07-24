Відома українська співачка SLAVIA, колишня дружина Дзідзьо, показала себе на новому фото, розповівши про цінності

Як пише Politeka.net, співачка SLAVIA активно займається своєю кар'єрою. Красуня не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня була в боді, а зверху одягла прозорий костюм. Образ SLAVIA доповнила цікавим головним убором.

"Захід вже щосили позбавляється від способу життя, де хтось комусь щось винен. Жінка незалежна ні від кого, крім себе - це не як образ, а як цінність, аптренд.

Я за те, щоб нарешті виросло покоління, не бояться бути щасливими, і відкрито про це заявляють. Україна змінюється. Бо всі попередні покоління керувалися концепцією: "щоб не заздрили, щоб не наврочили; не кажи, Що тобі добре, бо будуть намагатися тобі нашкодити ... ». Багато поколінь ходили з нещасними, кислим писком, як в правильному дрес-коді.

Що ми можемо зробити для пострадянської ментальності?

Як нам впровадити прогресивні цінності, де Жінка живе, як хоче і, головне, знає, чого хоче?

Ви готові подивитися на себе з іншого боку?

Готові до своєї внутрішньої трансформації?

Готові змінити свій культурний код?",- написала дівчина.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Ви як Мерилін Монро... Навіть якщо надіти мішок з картоплею)))все дуже красива. Щодо мішка це я просто. Ви дуже красива і щира. Щастя Вам", "просто зірка", "золоті слова".

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