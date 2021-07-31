Известная украинская певица SLAVIA показалась в компании известного дирижера, с которым ее подозревают в романе
Недавно Ярослава Притула (настоящее имя певицы) после долгих лет совместной жизни развелась с певцом Дзидзьо. Официально артистка не находится ни с кем в отношениях, однако в последнее время пошли слухи о том, что на ее сердце претендует известный режиссер Тарас Демчишин.
Артисты действительно стали появляться вместе, однако у этого есть и менее романтичное объяснение: Slavia и Демчишин готовятся к совместному концерту, который пройдет 5 августа в Хмельницкой областной филармонии. Об этом Ярослава рассказала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Крутой микс эстрады и классики. 5 августа ждем Вас на SLAVIA PREMIUM CONCERT в зале Хмельницкой Филармонии», - написала певица.
Этот пост она сопроводила коллажем из разных фото. На одном из них певица позировала рядом с Демчишиным, который приобнимал ее за плечи. Певица широко улыбалась и выглядела счастливой.
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Пост уже "лайкнул" бывший супруг Ярославы, Дзидзьо.
Поклонники тут же прокомментировали публикацию.
«Очень красивая пара, хотелось бы видеть вас вместе», «я со Львова, поехала бы в Хмельницкий на концерт, кто еще из Львова поедет? Давайте вместе», - пишут люди.
Отметим, что Демчишин ранее признавался, что знает Ярославу еще со школы, они вместе учились и она всегда ему нравилась. При этом на вопросы о возможных отношениях дирижер отвечать отказался.
Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia после развода больше не одна и снова счастлива.
Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо Slavia с бокалом в руке показала, как засияла после развода.
Также Politeka писала, что Slavia с яркими губами и бокалом не скучает после развода с DZIDZIO.