Відомий український співак DZIDZIO після гучного розлучення зі співачкою SLAVIA здався в компанії кокетливої блондинки, якою виявився українська ведуча, модель і актриса Анна Буткевич

Як відомо, нещодавно Михайло Хома розлучився зі своєю дружиною Ярославою після довгих років спільного життя. Однак, артист не дозволив цьому перешкодити його роботі, і продовжив брати участь в нових проектах. Зокрема, співак зняв комедію "ДЕ ГРОШІ", в якій з'явився в ролі актора, режисера і сценариста. Однією з його колег по знімальному майданчику стала і Анна Буткевич.

Як пише Politeka.net, актриса поділилася в Instagram відео, в якому вони з Дзідзьо з'явилися в своїх образах для фільму. Співак у Червоній кепці старанно виконує оперну партію, а потім цілує Буткевич в щоку. Сама ведуча з'явилася в кадрі в образі офіціантки.

"Ось і результат нашої довгої вечірньої зустрічі з Дзідзьо через 9 місяців. Тепер я навіть знаю дату", - написала ведуча.

Дзідзьо перепостив її публікацію собі на сторінці.

"Чекаю кожного у всіх кінотеатрах країни", - написав співак.

Він також розкрив дату прем'єри фільму: 21 жовтня.

Нагадаємо, SLAVIA після розлучення з'явилася з відомим красенем, DZIDZIO тут же відреагував.

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо в новому серйозному образі вразив кадром з виступу.

Також Politeka писала, що Дзідзьо після розлучення зі Slavia підловили з вагітною Катею Осадчою.