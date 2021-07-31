Известный украинский певец DZIDZIO после громкого развода с певицей SLAVIA показался в компании кокетливой блондинки, которой оказался украинская ведущая, модель и актриса Анна Буткевич

Как известно, недавно Михаил Хома развелся со своей женой Ярославой после долгих лет совместной жизни. Однако, артист не позволил этому помешать его работе, и продолжил участвовать в новых проектах. В частности, певец снял комедию «ДЕ ГРОШІ», в которой появился в роли актера, режиссера и сценариста. Одной из его коллег по съемочной площадке стала и Анна Буткевич.

Как пишет Politeka.net, актриса поделилась в Инстаграм видео, в котором они с Дзидзьо появились в своих образах для фильма. Певец в красной кепке старательно исполняет оперную партию, а затем целует Буткевич в щеку. Сама ведущая появилась в кадре в образе официантки.

«Вот и результат нашей долгой вечерней встречи с Дзидзьо спустя 9 месяцев. Теперь я даже знаю дату», - написала ведущая.

Дзидзьо перепостил ее публикацию себе на странице.

«Жду каждого во всех кинотеатрах страны», - написал певец.

Он также раскрыл дату премьеры фильма: 21 октября.

Напомним, SLAVIA после развода появилась с известным красавцем, DZIDZIO тут же отреагировал.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо в новом серьезном образе поразил кадром с выступления.

Также Politeka писала, что Дзидзьо после развода со Slavia подловили с беременной Катей Осадчей.