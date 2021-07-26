Музыкант и актер Дзидзьо (Михаил Хома) поделился кадром с выступления

Как сообщала Politeka.net, Дзидзьо известный украинский певец и актер комедийного жанра. Артист прославился одноименной группой "Dzidzio" будучи в ней солистом. В 2016-ом году группа распалась и теперь Михаил выступает как сольный артист. Как известно, недавно Дзидзьо развелся с артисткой Ярославой Притулой, которая выступает под псевдонимом Slavia.

Певец часто радует поклонников новым контентом в Инстаграм. На этот раз он выложил новое портретное фото. На снимке артист поет на сцене, в его руках микрофон, а сам он одет в классический черный костюм.

Поклонники исполнителя восторженно отреагировали на фото и прокомментировали приятными словами: "Отличное фото", "Национальный талант Украины", "Поет на полную", "Мега крутой артист, обожаю ваше исполнение гимна Украины", "Обожаю Михаила, какой талантливый человек, апплодирую стоя. Настоящее сокровище Украины. Удачи!"

Напомним, Дзидзьо после развода со Slavia подловили с беременной Катей Осадчей: «Загульщик»

Также, Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга: "Классные"

Ранее сообщалось, певица Slavia засветилась в обнимку с гитаристом своего экс-мужа Дзидзьо: фото с красавчиком



