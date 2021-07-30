Співачка Slavia, колишня дружина виконавця Dzidzio, порадувала публіку новими соковитими кадрами

Як відомо, 37-річний Михайло Хома (справжнє ім'я Dzidzio) розлучився зі своєю коханою після 20 років стосунків. Розставання пройшло не без скандалів. Подейкували про те, що Хома "загуляв" зі своєю давньою знайомою співачкою Ольгою Цибульською. Сама Slavia заявила, що екс-чоловік раптово став іншою людиною, з якою у неї немає спільних точок дотиків.

Тим не менш, розлучення, схоже, пішло Ярославі на користь. Дівчина почала сольну кар'єру під брендом Slavia, і зараз насолоджується свободою і творчістю.

У своїх нових кадрах в "сторіз" в Instagram колишня дружина Dzidzio показала, як тепер проводить свій вільний час. Співачка, з яскравими губами і в пудровій блузі, розслабилася в ресторані за келихом цікавого напою, заінтригувавши підписом:

"Ігристого вип'ю келих і поглядом б'ю наповал, я знаю, з такою красою не довго..." Хто знає, з якої пісні ці слова?", - запитала в публіки Slavia, давши можливість вибрати з двох варіантів: "Я тобі не мамка" або "Хочу крутого".

Також співачка зробила окремий пост, представивши в тому ж образі і в тому ж місці:

"Вітаю з Днем Хрещення Русі, і Днем ангела Володимира. Підготовка до концерту з оркестром забирає багато сил... Сьогодні день любові до себе. З напруги - в легкість, розслабленість і сяйво 🌞 Спасибі, що голосували в сторіс, разом ми вибрали саме цей лук🤍", - поділилася вона.

Нагадаємо, співачка Slavia вразила фігурою в різних нарядах, світячись від щастя після розлучення: "мені найбільше йде...".

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia показала форми у вузькому боді, нарвавшись на компліменти:"ви як Мерилін Монро".

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