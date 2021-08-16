Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула) показала, как проводит время и рассказала, что любит

Около 20 лет Ярослава Притула и Михаил Хома (DZIDZIO) пробыли вместе, пишет Politeka.net. Официально пара оформила отношения в 2013 году, а в 2021-м стало известно о разводе.

Певцы продолжают работать отдельно друг от друга. В частности, как начинающая артистка SLAVIA выпустила несколько треков и клип.

Сейчас Ярослава активно развивает и свой канал в Инстаграм. На нее уже подписаны 23 тысячи человек, с которыми она делится новостями о своих успехах.

В новых сторис Slavia показала, как наслаждается жизнью на улице с бокалом шампанским.

Звезда показала себя в топе с вырезом посередине, засветив майку с вырезом. Красивый макияж отлично дополнил образ. А вот ветер немного портил прическу.

"Хорошего воскресенья, друзья! Люблю места с видом на воду. Чувства будто на круизном лайнере. К слову, давно мечтала", - написала артистка.

Отметим, в одном из интервью SLAVIA рассказала, что все время чувствовала себя тени мужа. К тому же, ей последнее время не хватало внимания супруга. Сейчас она твердо решила развиваться, как самостоятельная творческая единица.

Напомним, певица Slavia после развода с Дзидзьо осуществила свою мечту, хвастнув достижением

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