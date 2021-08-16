Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула) показала, как проводит время и рассказала, что любит
Около 20 лет Ярослава Притула и Михаил Хома (DZIDZIO) пробыли вместе, пишет Politeka.net. Официально пара оформила отношения в 2013 году, а в 2021-м стало известно о разводе.
Певцы продолжают работать отдельно друг от друга. В частности, как начинающая артистка SLAVIA выпустила несколько треков и клип.
Сейчас Ярослава активно развивает и свой канал в Инстаграм. На нее уже подписаны 23 тысячи человек, с которыми она делится новостями о своих успехах.
В новых сторис Slavia показала, как наслаждается жизнью на улице с бокалом шампанским.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Тело мэра Кривого Рога нашли в собственном доме, кадры с места происшествия: что известно на данный момент
Дочь Лорак обескуражила резкими переменами во внешности: "Скоро и в зеленый цвет покрашусь"
Команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."
У участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды..."
Звезда показала себя в топе с вырезом посередине, засветив майку с вырезом. Красивый макияж отлично дополнил образ. А вот ветер немного портил прическу.
"Хорошего воскресенья, друзья! Люблю места с видом на воду. Чувства будто на круизном лайнере. К слову, давно мечтала", - написала артистка.
Отметим, в одном из интервью SLAVIA рассказала, что все время чувствовала себя тени мужа. К тому же, ей последнее время не хватало внимания супруга. Сейчас она твердо решила развиваться, как самостоятельная творческая единица.
Напомним, певица Slavia после развода с Дзидзьо осуществила свою мечту, хвастнув достижением
А еще Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia открыла бутылку вина прямо в машине
Также Politeka сообщала, что Дзидзьо после развода со Slavia разоткровенничался с Осадчей о новой любви