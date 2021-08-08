Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена DZIDZIO (Михаила Фомы) поразила новым фото

Новые кадры звезда показала в своем микроблоге в Instagram, передает Politeka.net.

SLAVIA сидела в машине с бокалом в руке, а рядом стояла бутылка вина.

«Мы пришли на Землю 🌏 не для счастья, но наша главная миссия — стать счастливыми. Счастье невозможно купить. Его надо строить. Я желаю тебе построить свое счастье❤», - написала она.

Фотографии поразили пользователей Сети.

"Суперовая", "Красавица", "Счастья Вам!!!", "Очень красиво", "Фото 1 аж веет энергией и позитивом!",- пишут в комментариях.

Напомним, в 2021 году фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал, что развелся со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой после 20 лет отношений.

Ради Дзідзьо девушка отказалась от амбиций и долгое время не пыталась завоевать шоу-бизнес. Теперь же она строит карьеру певицы.

Напомним, Дзидзьо показал, как веселится после развода со Slavia: "разминулись и уехали"

Как сообщала Politeka, экс-супруга DZIDZIO и известный красавец объявили важную дату: "красивая пара"

Также Politeka писала, что DZIDZIO ответил на вопрос о новой девушке после развода со SLAVIA.