Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена DZIDZIO (Михаила Фомы) поразила новым фото
Новые кадры звезда показала в своем микроблоге в Instagram, передает Politeka.net.
SLAVIA сидела в машине с бокалом в руке, а рядом стояла бутылка вина.
«Мы пришли на Землю 🌏 не для счастья, но наша главная миссия — стать счастливыми. Счастье невозможно купить. Его надо строить. Я желаю тебе построить свое счастье❤», - написала она.
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Фотографии поразили пользователей Сети.
"Суперовая", "Красавица", "Счастья Вам!!!", "Очень красиво", "Фото 1 аж веет энергией и позитивом!",- пишут в комментариях.
Напомним, в 2021 году фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал, что развелся со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой после 20 лет отношений.
Ради Дзідзьо девушка отказалась от амбиций и долгое время не пыталась завоевать шоу-бизнес. Теперь же она строит карьеру певицы.
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