Відомий артист і шоумен Михайло Хома (DZIDZIO) в інтерв'ю Каті Осадчій розповів про увагу жінок після розлучення з дружиною
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, шоумен і режисер Михайло Хома (DZIDZIO) розговорився в інтерв'ю Каті Осадчій і отримав бурхливу реакцію від українців. Так, в розмові з ведучою, на питання про нову дівчину, Михайло натякнув, що після розлучення з дружиною його серце поки вільно, так як часу на особисте життя не вистачає.
"Я зараз не маю часу на це. У мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Я не встигаю. Напевно, я не помічаю, тому що весь в роботі. Але якщо зауважу, то обов'язково тобі першою розповім", - поділився DZIDZIO.
Треба сказати, що в коментарях до інтерв'ю та фото артиста з Катею Осадчою українці висловили свою думку з приводу його особисто життя: "Цибульська йому в пару якраз, два сільських випендрьожніка", "Краще бути однією, ніж з таким, і на мужика то не схожий", "Такому егоїстові не потрібно мати дружину", "Цибульська йому подобається", "Ой яка ж новина класна! Ось молодець!", "Господи, кому він може подобатися, взагалі", "Він нікому не цікавий".
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