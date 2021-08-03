Известный артист и шоумен Михаил Хома (DZIDZIO) в интервью Кате Осадчей рассказал о внимании женщин после развода с женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, шоумен и режиссер Михаил Хома (DZIDZIO) разоткровенничался в интервью Кате Осадчей и получил бурную реакцию от украинцев. Так, в разговоре с ведущей, на вопрос о новой девушке, Михаил намекнул, что после развода с женой его сердце пока свободно, так как времени на личную жизнь не хватает.

"Я сейчас не имею времени на это. У меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю. Наверное, я не замечаю, потому что весь в работе. Но если замечу, то обязательно тебе первой расскажу", - поделился DZIDZIO.

Надо сказать, что в комментариях к интервью и фото артиста с Катей Осадчей украинцы высказали свое мнение по поводу его лично жизни: "Цибульская ему в пару как раз, два сельских выпендрёжника", "Лучше быть одной, чем с таким, и на мужика то не похож", "Такому эгоисту не нужно иметь жену", "Цибульская ему нравится", "Ой какая же новость классная! Вот молодец!", "Господи, кому он может нравиться, вообще", "Он никому не интересен".

Напомним, Разведенный DZIDZIO в обнимку с яркой блондинкой объявил дату важного события: "Жду!".

Как сообщала Politeka, "Крутой микс": SLAVIA после развода появилась с известным красавцем, DZIDZIO тут же отреагировал.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская жестко поквиталась со своей обидчицей, детали ссоры: "Ребенком прикрылась".