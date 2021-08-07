Співак Dzidzio (Михайло Хома) не так давно розлучився з дружиною, і попри труднощі в особистому житті, продовжує активно працювати
Артист продовжив будувати кар'єру і ділитися важливим у своєму Instagram, пише Politeka.net. Варто зазначити, що в одному з недавніх інтерв'ю співак розповів - у нього багато роботи і зараз немає часу на особисте життя.
За словами співака, зараз йде монтаж його нового фільму, також він їздить з концертами по Україні і готує альбом.
У новому пості співак поділився кадром зі своєю командою. Група весело підстрибнула біля авто. Мабуть, артисти вирішили трохи відволіктися від дороги, зробивши позитивне фото посеред дороги.
"Розминулися і поїхали далі 😜 Банда-Банда #DZIDZIO", - написав співак.
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За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.
"Давайте концертом до Львова🤪", " круті 🔥 вже скучила за такою бандою🥰 🙌 🏼❤️", " молодці 👍 успіхів😉", " класна фотка!)))) ", "Давайте в Харків! 🔥 👏 ", "А я все думаю щось довго Dzidzio нічого не розміщує ... і тут нарешті 🙌", "удачі вам в роботі 👍 @DZIDZIO до Львова приїжджайте", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Dzidzio будував відносини зі співачкою Ярославою Притулою (SLAVIA) протягом приблизно 20 років, проте подружжя вирішило розлучитися.
Нагадаємо, що Дзідзьо після розлучення зі Slavia розговорився з Осадчою про нове кохання
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А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо в новому серйозному образі вразив кадром з виступу