Артист показав, як йому добре

Співак Dzidzio (Михайло Хома) не так давно розлучився з дружиною, і попри труднощі в особистому житті, продовжує активно працювати

Артист продовжив будувати кар'єру і ділитися важливим у своєму Instagram, пише Politeka.net. Варто зазначити, що в одному з недавніх інтерв'ю співак розповів - у нього багато роботи і зараз немає часу на особисте життя.

За словами співака, зараз йде монтаж його нового фільму, також він їздить з концертами по Україні і готує альбом.

У новому пості співак поділився кадром зі своєю командою. Група весело підстрибнула біля авто. Мабуть, артисти вирішили трохи відволіктися від дороги, зробивши позитивне фото посеред дороги.

"Розминулися і поїхали далі 😜 Банда-Банда #DZIDZIO", - написав співак.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Давайте концертом до Львова🤪", " круті 🔥 вже скучила за такою бандою🥰 🙌 🏼❤️", " молодці 👍 успіхів😉", " класна фотка!)))) ", "Давайте в Харків! 🔥 👏 ", "А я все думаю щось довго Dzidzio нічого не розміщує ... і тут нарешті 🙌", "удачі вам в роботі 👍 @DZIDZIO до Львова приїжджайте", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Dzidzio будував відносини зі співачкою Ярославою Притулою (SLAVIA) протягом приблизно 20 років, проте подружжя вирішило розлучитися.

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