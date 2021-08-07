Артист показал, как ему хорошо

Певец Dzidzio (Михаил Хома) не так давно развелся с женой, и несмотря на трудности в личной жизни, продолжает активно работать

Артист продолжил строить карьеру и делиться важным в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что в одном из недавних интервью певец рассказал - у него много работы и сейчас нет времени на личную жизнь.

По словам певца, сейчас идет монтаж его нового фильма, также он ездит с концертами по Украине и готовит альбом.

В новом посте певец поделился кадром со своей командой. Группа весело подпрыгнула возле авто. Видимо, артисты решили немного отвлечься от дороги, сделав позитивное фото посреди дороги.

"Разминулись и поехали дальше 😜 Банда-Банда #DZIDZIO", - написал певец.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Давайте с концертом во Львов🤪", "Крутые 🔥 Уже соскучилась по такой бандой 🥰🙌🏼❤️", "Молодцы 👍 Успехов 😉", "Классная фотка!))))", "Давайте в Харьков! 🔥👏", "А я все думаю что-то долго Dzidzio ничего не размещает ... и тут наконец 🙌", "Удачи вам в работе 👍 @dzidzio во Львов приезжайте", - написали пользователи сети.

Отметим, Dzidzio строил отношения с певицей Ярославой Притулой (SLAVIA) на протяжении примерно 20 лет, однако супруги решили расстаться.

Напомним, что Дзидзьо после развода со Slavia разоткровенничался с Осадчей о новой любви

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