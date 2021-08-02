Артист рассказал, что ему нравиться в женщинах

Певец Dzidzio (Михаил Хома) развелся с женой и сейчас его сердце свободно. О том, что сейчас происходит в его жизни, артист рассказал телеведущей Кате Осадчей

В этом году популярный украинский исполнитель Дзидзьо развелся с женой, певицей Ярославой Притулой (SLAVIA), пишет Politeka.net. В своих интервью артистка рассказала, что больше не хочет находиться в тени мужа, и поэтому сейчас активно занимается сольной карьерой.

В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя" Дзидзьо рассказал, как сейчас обстоят дела на личном фронте.

По словам артиста, у него сейчас нет времени строить отношения с кем-либо. Виной всему стал напряженный график. Во-первых, у Михаила полным ходом идет монтаж его нового фильма, во-вторых, он дает концерты, а, в третьих, певец готовит альбом.

"Я не успеваю: я ложусь в два часа, а встаю в шесть", - поделился Михаил Хома.

По словам артиста после того, как стало известно о его разводе, он не заметил увеличения внимания к нему со стороны женщин, ведь весь в работе.

А далее Дзидзьо рассказал, какие девушки ему нравятся.

"Сердцу моему милая...Я думаю, это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека с той жизни, то он будет со мной", - рассказал певец, кто может завоевать его сердце.

Напомним, что Дзидзьо после развода с женой засветился с известной украинкой

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