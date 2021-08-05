Співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми) заінтригувала шанувальників майбутньою подією

Як відомо, Ярослава нещодавно почала сольну кар'єру і вже встигла випустити кілька треків ("Я тобі не мамка", "Хочу крутого" та ін.). До цього дівчина була вірною помічницею і опорою для свого чоловіка - їхні стосунки тривали близько двадцяти років. Пішовши в сольне плавання, Slavia скаржилася, що не отримала від чоловіка у відповідь належної підтримки. Це, крім усього іншого (Михайлу приписували роман на стороні), теж стало причиною їх розлучення.

Зараз співачка сповнена творчих ідей. Зокрема, вона готується до свого великого концерту SLAVIA PREMIUM CONCERT, до якого залучила давнього друга, диригента Тараса Демчишина, з яким знайома ще зі школи. Заради неї хлопець прилетів з Японії.

Парочка зробила важливе оголошення про перенесення дати заходу. Відповідні кадри опубліковані в мікроблозі Ярослави в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте дониз).

"Наш концерт переноситься з технічних причин на 4 листопада. Ми готові, ми заряджені!", - оголосила співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі зробили компліменти Slavia та її товаришу.

"Славія і Тарас чимось дуже схожі. 😍Харизматичні.🙌🔥❤️"

"Які ви милі, друзі👏 😍 🥰"

"Такий чоловік цікавий поруч з вами! Цікаво, чи продовжитися ваше спілкування після концерту)"

"Ви гарна пара"

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