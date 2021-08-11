Украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая недавно развелась с известным исполнителем DZIDZIO, похвасталась очередным достижением

Как передает Politeka.net, осенью Ярослава начала активно появляться в медиа пространстве и выпустила несколько песен. Позже стало известно, что Slavia и DZIDZIO разводятся. В многочисленных интервью девушка признавалась, что муж был против того, чтобы она строила карьеру.

Теперь девушка активно выступает и записывает альбом. В Инстаграм она показала, как спела свой хит с оркестром.

«Мечта спеть с оркестром осуществилась. Спасибо, Хмельницкий, за незабываемые эмоции! Спасибо оркестру @oblfilarmonia и крутому дирижеру @taras_demchyshyn_conductor, за то, что написал из Японии, предложил сотрудничество, и даже больше. Впереди сольный концерт. Как Вам «Я тебе не мамка» с оркестром?», - подписала пост звезда.

В комментариях Ярославе оставили массу слов поддержки и комплиментов.

«Ждем концерт в Киеве», «Круто», «Шикарная», «Молодцы. Мечты должны осуществляться», «Супер, вы большая молодец», «Вы молодец... так держать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Slavia в купальнике раскрыла секрет идеального вокала: "Для мощного…".

А еще Politeka писала, что Slavia открыла бутылку вина прямо в машине: "не для счастья".

Также Politeka сообщала, что Slavia и знаменитый красавчик объявили важную дату: "Хорошая пара".