Відома українська співачка Slavia розповіла шанувальникам, що треба робити, щоб голос був сильним та потужним

Як пише Politeka.net, Ярослава Притула, яка виступає під псевдонімом Slavia, нещодавно після довгих років подружнього життя розвелася зі співаком Дзідзьо (справжнє ім’я Михайло Хома).

Після гучного розлучення співачка продовжує активно розвивати сольну кар’єру. Зараз жінка готується до масштабного концерту SLAVIA PREMIUM CONCERT, який відбудеться 5 серпня в залі Хмельницької філармонії. Так, Ярослава розповіла шанувальникам у своєму Instagram, що робить для того, щоб її голос був сильним.

"Вправи на прес це не тільки пружний животик, це ще й сильний голос. Голос набуває сили звучання, опираючись на діафрагму (прес). Звідси і вислів - спів на діафрагмі. Для потужного звуковидобуття треба качати прес", - розповідає співачка.

Шанувальники зірки оцінили публікацію та написали багато коментарів.

" У вас чудовий прес😍", "Обожнюю твій прес😍 Знаю, що не просто він дається💪🏻🔥🔥🔥", "Ви молодець, красотка)) 😍я теж таку вправу роблю)))", " Краса і грація 😍😍😍 так тримати ! 👏👏👏👏👏", - пишуть в мережі.

Раніше Politeka писала, що розведений DZIDZIO в обнімку з яскравою блондинкою оголосив дату важливої події: "Чекаю!".

Нагадаємо, що Slavia з яскравими губами і келихом не сумує після розлучення з DZIDZIO: "Поглядом б'ю наповал".

А ще Politeka повідомляла, що ексдружина Дзідзьо Slavia після розлучення більше не одна і знову щаслива: "Тарас набагато красивіший".