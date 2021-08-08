Співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми), вразила новими фото

Нові кадри зірка показала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

SLAVIA сиділа в авто з келихом у руці, а поряд стояла пляшка вина.

«Ми прийшли на Землю 🌏 не для щастя, але наша головна місія — стати щасливими. Щастя неможливо купити. Його треба будувати. Я бажаю тобі побудувати своє щастя❤», - написала вона.

Світлини вразили користувачів мережі.

«Суперова», «Красуня», «Щастя Вам!!!», «Дуже гарно», «Фото 1 аж віє енергією і позитивом!😍», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, в 2021 році фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів, що розлучився зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA — Ярославою Притулою після 20 років стосунків.

Заради Дзідзьо дівчина відмовилася від амбіцій і довгий час не намагалася завоювати шоу-бізнес. Тепер же вона будує кар'єру співачки.

Нагадаємо, Дзідзьо показав, як веселиться після розлучення зі Slavia: "Розминулися і поїхали"

Як повідомляла Politeka, екс-дружина DZIDZIO і відомий красень оголосили важливу дату: "Гарна пара"

Також Politeka писала, що DZIDZIO відповів на питання про нову дівчину після розлучення зі SLAVIA.