Дзидзьо (Михаил Хома) огорошил обращением к бывшей жене Slavia (Ярослава), купив новую квартиру, где уже засветилась экс-супруга

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил в 2013 году официально оформили отношения. Но недавно пара заявила о разводе, ведь избранница Хомы хотела заниматься сольной карьерой. Но несколько дней назад Михаил рассказал о покупке элитной квартиры в ЖК "Park Lake City", которая расположена на Новообуховском шоссе.

Slavia сразу прокомментировала публикацию бывшего супруга: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту".

Михаил ответил бывшей супруге: "Это место тебе очень идет".

"Можно предположить, что Михаил подарил бывшей жене шикарные апартаменты, но фанаты думают, что пара снова вместе.

Интересно, что через некоторое время Slavia опубликовала пост, где позирует на фоне этих шикарных апартаментов.

И вот, на страничке "Зірковий шлях" появился пост на єту тему:

"DZIDZIO и SLAVIA снова вместе?".

Фанаты сразу начали обсуждать тему:

"А зачем что-то думать? Подарил, ну и молодец! Пусть продолжает собирать ...", "Я думаю ,жене нужен был пиар. Таким образом,типа разошлись, а нас самом деле вместе. В любом случае это их дело".

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