Популярный музыкант DZIDZIO поделился с поклонниками новым приобритением

Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является известным украинским музыкантом. Также он известен как актер. Недавно стало известно о том, что певец развелся с женой Ярославой Притулой, известной под псевдонимом Slavia. Дзидзьо активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певец поделился новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Дзидзьо хвастается новым жильем. На фоне мужчины - небольшой дом белого цвета, с огромными панорамными окнами и балконами, с которых открывается потрясающий вид на улицы столицы.

"Два года назад я купил очень - красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат.", рассказал Дзидзьо.

Поклонники поздравили певца с приоритением и оставили ему множество позитивных комментариев: "Дом место силы! Поздравляю с новосельем!", "Очень красивый вид".

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