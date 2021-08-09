Популярный украинский артист Дзидзьо поразил поклонников новым фото с Александром Пономарёвым
Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является известным музыкантом. Также недавно артист развелся со своей супругой Ярославой Притулой, известной под псевдонимом Slavia. Дзидзьо активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз артист выложил новую публикацию. На снимке он в черном костюме вместе с известным украинским певцом и продюсером Александром Пономарёвым.
"Друг Александ Пономарёв, поздравляю тебя с Днем Рождения. Ты наш талант, твори, пиши, пой и пусть сбываются твои желания.", поздравил артиста Дзидзьо.
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Поклонники засыпали артистов приятными словами в комментариях: "Какие таланты! Поздравляем", "Дзидзьо красавчик!", "Золотые голоса Украины".
Но также, поклонники удивились внешнему виду артистов и задались вопросом: "Куда же вы так в хороший, легкий, летний день? (Не на похороны надеюсь)"
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