Популярный украинский артист Дзидзьо поразил поклонников новым фото с Александром Пономарёвым

Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является известным музыкантом. Также недавно артист развелся со своей супругой Ярославой Притулой, известной под псевдонимом Slavia. Дзидзьо активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз артист выложил новую публикацию. На снимке он в черном костюме вместе с известным украинским певцом и продюсером Александром Пономарёвым.

"Друг Александ Пономарёв, поздравляю тебя с Днем Рождения. Ты наш талант, твори, пиши, пой и пусть сбываются твои желания.", поздравил артиста Дзидзьо.

Поклонники засыпали артистов приятными словами в комментариях: "Какие таланты! Поздравляем", "Дзидзьо красавчик!", "Золотые голоса Украины".

Но также, поклонники удивились внешнему виду артистов и задались вопросом: "Куда же вы так в хороший, легкий, летний день? (Не на похороны надеюсь)"

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