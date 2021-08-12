Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская показала свои недостатки, из-за которых ограничивает себя в еде
Украинская певица Оля Цибульская в прошлом году смогла сбросить лишних 15 килограммов. Такого серьезного результата ей удалось добиться благодаря нашумевшему способу сбросить вес – интервальному голоданию и сбалансированному питанию.
Однако, когда артистка немного расслабилась и прекратила придерживаться правильного режима, а также не соблюдала нужные ограничения в еде и часто баловала себя вкусностями, она снова набрала лишнего, на что и пожаловалась недавно на мероприятии.
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«Людей много, что-то вкусненькое все едят, а я… Нет, ничего» - показывая на пустой стол, Цибульская пожаловалась на свои ограничения. После этого она продемонстрировала двойной подбородок, показывая тем самым, что набрала лишнего и теперь снова на диете. Из-за неудачного ракурса звезда выглядела несколько уставшей, но удачно отшутилась по этому поводу.
Ранее Оля записала сторис, в котором поделилась мнением о ношении масок во время карантина.
Один из поклонников поинтересовался у певицы, когда ношение масок станет необязательным. В ответ Цибульская написала: "Угроза никуда не делась. Это как делать вид зимой, что зимы нет".
Отметим, Оля Цибульская также стала кумой певца DZIDZIO (Михаила Хомы). Оба крестили сына музы и главной вдохновительницы группы DZIDZIO, Надежды.
Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.
Как сообщала Politeka, Цибульская ошарашила видом с измазанным сметаной лицом.
Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.