Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская показала свои недостатки, из-за которых ограничивает себя в еде

Украинская певица Оля Цибульская в прошлом году смогла сбросить лишних 15 килограммов. Такого серьезного результата ей удалось добиться благодаря нашумевшему способу сбросить вес – интервальному голоданию и сбалансированному питанию.

Однако, когда артистка немного расслабилась и прекратила придерживаться правильного режима, а также не соблюдала нужные ограничения в еде и часто баловала себя вкусностями, она снова набрала лишнего, на что и пожаловалась недавно на мероприятии.

«Людей много, что-то вкусненькое все едят, а я… Нет, ничего» - показывая на пустой стол, Цибульская пожаловалась на свои ограничения. После этого она продемонстрировала двойной подбородок, показывая тем самым, что набрала лишнего и теперь снова на диете. Из-за неудачного ракурса звезда выглядела несколько уставшей, но удачно отшутилась по этому поводу.

Ранее Оля записала сторис, в котором поделилась мнением о ношении масок во время карантина.

Один из поклонников поинтересовался у певицы, когда ношение масок станет необязательным. В ответ Цибульская написала: "Угроза никуда не делась. Это как делать вид зимой, что зимы нет".

Отметим, Оля Цибульская также стала кумой певца DZIDZIO (Михаила Хомы). Оба крестили сына музы и главной вдохновительницы группы DZIDZIO, Надежды.

Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.

Как сообщала Politeka, Цибульская ошарашила видом с измазанным сметаной лицом.

Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.