Украинская певица Оля Цибульская, которую называют причастной к громкому разводу Дзидзьо и Slavia, вспомнила об обиде на Наталью Могилевскую

Исполнительница Ольга Цибульская, которая стала звездным экспертом грандиозного шоу "Співають всі!" вместе с Натальей Могилевской вспомнила об их прошлом и своей обиде. В интервью для "Обозревателя" Цибульская вспомнила об одном случае, который ей навсегда запомнился.

Сейчас, пока звезда выбирает, какая тактика ей пригодится в вопросе судейства на проекте, она задумалась о том, как ее саму когда-то оценивали. И хотя Ольга считает, что судьба участников зависит от них самих, а их талант и безумную харизму никто не может омрачить, судьи все же оставляют свой «отпечаток» в жизни участников.

«Ни одна оценка жюри не влияет на твою карьеру негативно, если ты веришь в себя и чувствуешь, что сцена – твое место. Наталья Могилевская на "Фабрике. Суперфинале" влепила мне 4, когда все жюри поставили 10 и я покинула проект. Но не покинула шоу-бизнес. Теперь премьера клипа у нас в один день и в жюри мы теперь тоже вместе» - вспомнила о прошлом Цибульская.

Стоит отметить, ранее в Инстаграм Цибульская также вспоминала этот случай: «За эти 15 лет я летала и падала миллион раз. Было много света и слез. Помню 4-ку из 10 баллов на Фабрике Суперфинал от Натальи Могилевской. Остальные жюри поставили мне 10. Но по общему итогу баллов я покинула проект. Плакала. Обижалась», - призналась Оля тогда.

Напомним, что Цибульская удивила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…».

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская жестко поквиталась со обидчицей, детали ссоры: "Ребенком прикрылась".

Также Politeka писала, что Цибульская поделилась неожиданными откровениями из личной жизни: «Один "кавалер" прислал мне…».