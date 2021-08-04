Известная украинская певица Оля Цибульская странным образом продемонстрировала свою любовь к вареникам

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Цибульская раскрыла свое пристрастие к популярному украинскому блюду.

Так, певица написала, что очень любит вареники, а особенно сильно – если они с черникой. В качестве доказательства Цибульская поделилась красноречивыми снимками.

На фото она сидит над тарелкой вареников с вилкой в руках. На довольном лице артистки красуется ягодный сок и сметана, небрежно размазанные по ее губам и подбородку.

«Кто любит вареники с черникой так, как любит их Киця?», - поинтересовалась у своих подписчиков певица.

Фанаты тут же отреагировали на ее пост.

«Приятного аппетита», «Приятного аппетита Киця! А фото…оба крутые! Как ты», «Ооооо, ты, что язык прикусила?», «Не надо торопиться есть вареники вкусные», «Огонь», - пишут люди.

Отметим, что не так давно Цибульская оказалась в центре скандала из-за развода ее партнера по сцене и кума в обычной жизни, певца Дзидзьо. Бывшая супруга артиста, певица Slavia подозревала, что ее мужа с Цибульской могли связывать не только дружеские отношения. Впрочем, сами артисты слухи о своем романе упорно отрицают.

Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо после развода со Slavia разоткровенничался с Осадчей о новой любви.

Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.