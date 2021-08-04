Украинская певица Оля Цибульская засветила своего мужа и показала сына

35-летняя артистка не раскрывает личности своего супруга, передает Politeka.net. По словам певицы, муж - совершенно непубличная личность, именно поэтому она не показывает его лица, и чем он занимается достоверно неизвестно.

Примечательно, Цибульская отрицает слухи, что ее муж - экс-депутат Радивиловского горсовета по имени Сергей.

К слову, певица неоднократно рассказывала, что знакома с супругом еще со школьной "скамьи". Поженились же влюбленные примерно семь лет назад. В 2015 году оба стали родителями мальчика, Нестора.

В новых сторис артистка неожиданно засветила супруга, но снова же не показала его лица. Звезда записала видео, на которых едет с семьей в машине.

Певица выглядела уставшей, она позировала без косметики, и слушала, как ее супруг поет песни Димы Монатика, сидя за рулем.

"Три часа сна, 2,5 часа работы в студии. Хорошо, что есть личный водитель - муж", - написала Ольга.

На других кадрах семья воссоединилась в одном из заведений. Красотка показала лишь руки супруга, и похвасталась подросшим сыном. Семья ужинала.

"Обожаю, когда мы просто вместе", - написала артистка.

Напомним, что личность мужа Цибульской перестала быть тайной, у певицы сдали нервы

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