Украинская певица Оля Цибульская, которая скрывает лицо своего мужа, отреагировала на информацию, появившуюся в СМИ

35-летняя артистка не раскрывает личности своего супруга, передает Politeka.net. По словам певицы, муж - совершенно непубличная личность, именно поэтому она не показывает его лица.

Известно, что Цибульская знакома с любимым со школьных лет, а в браке они состоят примерно семь лет.

Однако недавно журналисты назвали имя мужа знаменитости, раскрыв тайну всем. После этого Цибульская записала видео, в котором поделилась мыслями по этому поводу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка уверена, что информацией со СМИ поделился один из знакомых семьи.

"Эти дни были, наверно, одними из самых стрессовых за последнее время, потому что, ровно в день релиза моего видеоклипа кто-то "слил" якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема, насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю", - рассказала Ольга, у которой, возможно, сдали нервы.

По мнению Ольги, человек, который поделился информацией со СМИ, хочет испортить ей репутацию и делает это уже давно любыми способами.

Артистка добавила, что она рассчитывает на адекватность людей, ведь большинство из того, что появляется в интернете - это неправда. Цибульская подчеркнула, что когда настанет время, они с мужем все расскажут о себе сами.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругом певицы якобы является экс-депутат Радивиловского горсовета по имени Сергей.

Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".

Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».