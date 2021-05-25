Украинская певица Оля Цибульская, которая скрывает лицо своего мужа, отреагировала на информацию, появившуюся в СМИ
35-летняя артистка не раскрывает личности своего супруга, передает Politeka.net. По словам певицы, муж - совершенно непубличная личность, именно поэтому она не показывает его лица.
Известно, что Цибульская знакома с любимым со школьных лет, а в браке они состоят примерно семь лет.
Однако недавно журналисты назвали имя мужа знаменитости, раскрыв тайну всем. После этого Цибульская записала видео, в котором поделилась мыслями по этому поводу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Красотка уверена, что информацией со СМИ поделился один из знакомых семьи.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Одесчина окажется в самом эпицентре циклона, надвигается торнадо: погода на 24 мая
Экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини: жаркие кадры
Грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
Май может полностью перевернуть жизнь украинцев: названы самые важные даты этого месяца
"Эти дни были, наверно, одними из самых стрессовых за последнее время, потому что, ровно в день релиза моего видеоклипа кто-то "слил" якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема, насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю", - рассказала Ольга, у которой, возможно, сдали нервы.
По мнению Ольги, человек, который поделился информацией со СМИ, хочет испортить ей репутацию и делает это уже давно любыми способами.
Артистка добавила, что она рассчитывает на адекватность людей, ведь большинство из того, что появляется в интернете - это неправда. Цибульская подчеркнула, что когда настанет время, они с мужем все расскажут о себе сами.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругом певицы якобы является экс-депутат Радивиловского горсовета по имени Сергей.
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».