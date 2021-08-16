Известная украинская певица Slavia, которая недавно развелась с мужем Дзидзьо, загадочно прокомментировала его пост
Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула, которая недавно начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia, после долгих лет семейной жизни развелась с певцом Михаилом Хомой, который прославился под псевдонимом Дзидзьо.
Однако недавно на личной странице Дзидзьо в Instagram появился пост, в котором он рассказывает, что два года назад купил шикарную квартиру в ЖК "Park Lake City", которая расположена на Новообуховском шоссе.
"Два года назад я купил необыкновенно-красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат", - пишет певец.
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Что интересно, на пост откликнулась бывшая жена Дзідзьо Slavia, которая поблагодарила экс-супругу за то, что тот осуществил ее мечту.
"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту 🌞💛🤗 ", - написала певица. На что Фома ответил, что "это место Slavia очень идет 💚 ".
Поклонники певцов написали много комментариев, в которых спрашивали, снова ли бывшие супруги вместе.
"Вы снова вместе?", "@slavia_official нуууу скажите вы вместе????", "Очень красивое место 🔥🔥😍 ", "Необыкновенно красивый пейзаж 🔥 ", " поздравляю! Это невероятно трудный путь быть артистом!",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цыбульская без макияжа и с растрепанными волосами вызвала ажиотаж: "Боже, глянь!".
Напомним, что Дзидзьо показал, как веселится после развода со Slavia: "разминулись и уехали".
A еще Politeka сообщала, что Экс-супруга DZIDZIO и известный красавец объявили важную дату: "красивая пара".