Известная украинская певица Slavia, которая недавно развелась с мужем Дзидзьо, загадочно прокомментировала его пост

Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула, которая недавно начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia, после долгих лет семейной жизни развелась с певцом Михаилом Хомой, который прославился под псевдонимом Дзидзьо.

Однако недавно на личной странице Дзидзьо в Instagram появился пост, в котором он рассказывает, что два года назад купил шикарную квартиру в ЖК "Park Lake City", которая расположена на Новообуховском шоссе.

"Два года назад я купил необыкновенно-красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат", - пишет певец.

Что интересно, на пост откликнулась бывшая жена Дзідзьо Slavia, которая поблагодарила экс-супругу за то, что тот осуществил ее мечту.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту 🌞💛🤗 ", - написала певица. На что Фома ответил, что "это место Slavia очень идет 💚 ".

Поклонники певцов написали много комментариев, в которых спрашивали, снова ли бывшие супруги вместе.

"Вы снова вместе?", "@slavia_official нуууу скажите вы вместе????", "Очень красивое место 🔥🔥😍 ", "Необыкновенно красивый пейзаж 🔥 ", " поздравляю! Это невероятно трудный путь быть артистом!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цыбульская без макияжа и с растрепанными волосами вызвала ажиотаж: "Боже, глянь!".

Напомним, что Дзидзьо показал, как веселится после развода со Slavia: "разминулись и уехали".

A еще Politeka сообщала, что Экс-супруга DZIDZIO и известный красавец объявили важную дату: "красивая пара".