Зірка розповіла, що їй подобається

Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула) показала, як проводить час і розповіла, що любить

Близько 20 років Ярослава Притула і Михайло Хома (DZIDZIO) пробули разом, пише Politeka.net. Офіційно пара оформила відносини у 2013 році, а в 2021-му стало відомо про розлучення.

Співаки продовжують працювати окремо один від одного. Зокрема, як починаюча артистка Slavia випустила кілька треків і кліп.

Зараз Ярослава активно розвиває і свій канал в Instagram. На неї вже підписані 23 тисячі осіб, з якими вона ділиться новинами про свої успіхи.

У нових сторіс Slavia показала, як насолоджується життям на вулиці з келихом шампанським.

Зірка показала себе в топі з вирізом посередині, засвітивши майку з вирізом. Гарний макіяж відмінно доповнив образ. А ось вітер трохи псував зачіску.

"Гарної неділі, друзі! Люблю місця з видом на воду. Почуття ніби на круїзному лайнері. До слова, давно мріяла", - написала артистка.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю SLAVIA розповіла, що весь час відчувала себе тіні чоловіка. До того ж, їй останнім часом не вистачало уваги чоловіка. Зараз вона твердо вирішила розвиватися, як самостійна творча одиниця.

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