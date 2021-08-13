Відома українська співачка і кума DZIDZIO Оля Цибульська показала себе без макіяжу і розповіла про курйозну реакцію на себе випадкових українців

Артистка поділилася новими кадрами з життя на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Цибульська показала, що почала свій день із занять спортом на свіжому повітрі. На кадрах можна побачити, як співачка в спортивному костюмі займається на килимку на траві під керівництвом тренера.

Після закінчення тренування Цибульська з подругою вирішили зайти в кафе. Однак, тут з'ясувалося, що обличчя знаменитості без макіяжу викликало великий ажіотаж у інших відвідувачів.

"Дивись, сидимо з Ксюхою в кафе після спорту. Прийшли дівчата і такі: "Дивись, Цибульська ненафарбована! Боже, глянь, сидить в кафе! Боже, який жах, боже!", - передражнила зірка якихось відвідувачок, які не потрапили в кадр.

Варто відзначити, що на кадрах співачка дійсно виглядає дуже природно. Крім відсутності макіяжу, вона не перейнялася ще й укладанням, тому її волосся виглядає розпатланим після занять спортом.

"Відчуваю себе мавпою в зоопарку", - підписала кадри знаменитість.

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