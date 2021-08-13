Известная украинская певица и кума DZIDZIO Оля Цибульская показала себя без макияжа и рассказала о курьезной реакции на себя случайных украинцев

Артистка поделилась новыми кадрами из жизни на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Цибульская показала, что начала свой день с занятий спортом на свежем воздухе. На кадрах можно увидеть, как певица в спортивном костюме занимается на коврике на траве под руководством тренера.

По окончании тренировки Цибульская с подругой решили зайти в кафе. Однако, тут выяснилось, что лицо знаменитости без макияжа вызвало большой ажиотаж у других посетителей.

«Смотри, сидим с Ксюхой в кафе после спорта. Пришли девчонки и такие: «Смотри, Цибульская ненакрашенная! Боже, глянь, сидит в кафе! Боже, какой ужас, боже!», - передразнила звезда неких посетительниц, которые не попали в кадр.

Стоит отметить, что на кадрах певица действительно выглядит очень естественно. Помимо отсутствия макияжа, она не озаботилась еще и укладкой, поэтому ее волосы выглядят растрепанными после занятий спортом.

«Ощущаю себя обезьяной в зоопарке», - подписала кадры знаменитость.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская рассказала о своем кошмаре, как к ней "заливал" муж известной украинки.

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