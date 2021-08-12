Известная украинская исполнительница и кума певца DZIDZIO Ольга Цибульская поделилась своими секретами поддержания тела в хорошей форме

Артистка, которая недавно присоединилась к судейскому составу нового проекта «Співають всі!», призналась, что за время карантина не сидела ни на каких особых диетах, пишет РБК-Украина. Вместо ограничения себя в еде Цибульская решила уделить больше времени тренировкам.

По утрам певица выделяла по 45 минут на занятия спортом с видеотренингами от диетолога.

Она также добавила, что даже после перехода на здоровый образ жизни временные срывы – нормальное явление. По мнению Цибульской, главное в такие моменты не сдаваться окончательно.

«Признаюсь, я время от времени срываюсь, например, недавно на ночь ела торт, потому что у мамы был день рождения. Но сегодня я работаю на камеру и если хочу выглядеть круто - должна держать себя в руках», - подчеркнула Цибульская.

Она добавила, что не ограничивает себя в употреблении каких-то конкретных продуктов. Для певицы есть одно главное правило в питании – не есть после 19 часов.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская на светском рауте показала "новую" себя, двойной подбородок и морщины.

Как сообщала Politeka, кума DZIDZIO Цибульская выдала свое условие участия в шоу "Танці з зірками".

Также Politeka писала, что кума Dzidzio Цибульская пристыдила несознательных украинцев без масок.