Артистка решила сказать все, что думает

Украинская певица Оля Цибульская решила не скрывать своего возмущения по поводу некоторых людей

Известная исполнительница - любящая жена и мать, передает Politeka.net. Артистка ведет активную творческую деятельность, а также не забывает о своем Инстаграм, где делится разными мыслями.

В частности, в этот раз Оля записала сторис, в котором поделилась мнением о ношении масок во время карантина.

Один из подписчиков поинтересовался у певицы, когда ношение масок станет необязательным. В ответ Цибульская написала: "Угроза никуда не делась. Это как делать вид зимой, что зимы нет".

Также певица прокомментировала.

"Я на самом деле, когда путешествую по Украине, диву даюсь, потому что в столице есть привычка... а в маленьких городах и других областях очень мало людей придерживаются этого. Але, народ!", - выразила свою возмущение певица.

Отметим, Оля Цибульская также стала кумой певца DZIDZIO (Михаила Хомы). Оба крестили сына музы и главной вдохновительницы группы DZIDZIO, Надежды.

После развода Михаила с женой, Ярославой Притулой, в сети стало ходить много слухов о романе артиста с Цибульской.

Сама же певица все отрицает, отмечая, что находится в счастливом браке.

Напомним, замешанная в разводе Dzidzio Цибульская приголубила Олега Винника

Как сообщала Politeka, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает

Также Politeka писала, что кума DZIDZIO Цибульская заговорила относительно развода и проблем с деньгами