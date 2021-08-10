Известная украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская поделилась с поклонниками о том, как пережить разлуку

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной украинской телеведущей. Как известно, артистка стала одной из суддей нового шоу "Співають всі". Также, недавно певицу втянули в конфликт, который разразился на фоне развода Дзидзьо и его бывшей супруги Slavia. Ольга активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

Так, на этот раз артистка отвечала на вопросы фанатов на своей странице в Инстаграм, а именно в Сториз. Она предложила им рассказать о том, что их волнует.

У Ольги спросили о том, как пережить разлуку с любимым, когда он безпричинно начал молчать.

"Скучают по той, которая не скучает", кратко ответила телеведущая.

Также, ей пожаловались на ситуацию, которая ведет к разводу. Поклонница написала, что дело в финансах, и она устала искать работу будучи в декрете.

Ольга ответила: "Почему я и говорю, что обсуждать обязанности нужно на берегу. Семья это не только безлимитный секс и завтраки на закате. Женщины часто боятся говорить об этом. Любовь, а там как будет".

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