Известная украинская певица Оля Цибульская привыкла вести Инстаграм довольно ярко – показывать кадры из жизни

Говорить о личном и удивлять юморными выходками на съемках для звезды стало привычным дело. В этот же раз Цибульская решила поделиться личными кадрами из выходных, которые проводила в компании супруга и маленького сына.

Личные отношениях Ольга старается не комментировать и не рассказывает о семье, чтобы не привлекать к этой теме внимание. Однако некоторые мелочи артистка все же показывает.

Звезда написала в самом начале поездки под кадрами, что хотелось побыть втроем целый день и теперь они отправляются в познавательную поездку.

«Дальше мы поплыли в Ржищев. И тут мы еще не знали, что его история нас шокирует. Советская власть была так одержима жадностью к дешевой электроэнергии, что затопила 82 села, лишь бы построить тут ТЭС. Просто открыли дамбу» - рассказала Цибульская под кадрами.

Также она показала, как посетила церковь и упомянула дом лесоруба – единственные здания, от которых осталось хоть что-то после потопа.

«Остальные ушли под воду. В 2011 году батюшка и его прихожане реставрировали церковь и теперь туда можно приходить всем», - добавила телеведущая.

Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.

Как сообщала Politeka, Цибульская ошарашила видом с измазанным сметаной лицом.

Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.