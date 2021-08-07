В сети обсуждают наряды украинской певицы Ольги Цибульской и начинающей звезды Лиды Ли

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу «Співають всі!» решили устроить модный батл между двумя судьями проекта. Авторы аккаунта выбрали два образа в синей цветовой гамме и предложили зрителям проголосовать за лучший наряд.

35-летняя Цибульская предстала в закрытом синем комбинезоне с объемным воротником и рюшами. Лида Ли выбрала более откровенный наряд. Она позировала в красивом платье с оригинальным декольте. При этом, обе артистки выглядели превосходно.

«Битва образов. Платье какой экспертки самого вокального шоу «Співають всі!» @spivayut_vsi вам нравится больше - Lida Lee @lidalee_official или Оли Цыбульской @cybulskaya?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали голосовать за образы, которые им больше понравились.

«У Лиды Ли очень красивое платье», «Цибульская лучшая», «Зачем сравнивать? Обе красивые», «У Лиды Ли эффектнее», «Конечно, Оля», - пишут пользователи сети.

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