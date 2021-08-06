І це при свідках!

Співачка Ольга Цибульська насмішила несподіваними кадрами, показавши, що діється за лаштунками шоу "Співають всі"

Так, 35-річна артистка, кума Dzidzio, замішана в скандалі з його розлученням, опинилася в одному ліжку з кількома колегами-суддями (а їх, як відомо, в цьому шоу ціла сотня) і ведучим проекту Володимиром Остапчуком. Відповідні кадри співачка опублікувала в себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Знайшла ту саму постіль, через яку потрапляють в шоу-бізнес", - йдеться в підписі.

Крім Цибульської та Остапчука можна розгледіти ще модель плюс-сайз Мілу Кузнєцову, виконавицю Анастасію Приходько та інших, які вляглися на імпровізоване ліжко - розстелені подушки з ковдрами на підлозі.

"Кажуть, що в шоу-бізнес можна потрапити через ліжко... Нарешті я в цьому ліжку!", - каже на кадрах Цибульська.

Далі зірка "усамітнилася" з Остапчком, кокетливо закинувши на нього ніжку. Як відомо, ведучий вже рік одружений на дівчині на ім'я Христина Горняк, але робота є робота.

Також Ольга показала ще кілька кадрів з бекстейджу "Співають всі". Тусовка не закінчилася однією лише "постіллю". Зірки, судячи з кадрів, встигли потанцювати після коктейлю-іншого.

"І тут почався треш🤪", - підписала кадри Цибульська.

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