И это при свидетелях!

Певица Ольга Цибульская насмешила неожиданными кадрами, показав, что творится за кулисами шоу "Співають всі"

Так, 35-летняя артистка, кума Dzidzio, замешанная в скандале с его разводом, оказалась в одной постели с несколькими коллегами-судьями (а их, как известно, в этом шоу целая сотня) и ведущим проекта Владимиром Остапчуком. Соответствующие кадры певица опубликовала у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Нашла ту самую постель, через которую попадают в шоу-бизнес", - говорится в подписи.

Кроме Цибульской и Остапчука можно разглядеть еще модель плюс-сайз Милу Кузнецову, исполнительницу Анастасию Приходько и других, которые улеглись на импровизированную кровать - расстеленные подушки с одеялами на полу.

"Говорят, что в шоу-бизнес можно попасть через постель... Наконец-то я в этой постели!", - говорит на кадрах Цибульская.

Далее звезда "уединилась" с Остапчком, кокетливо закинув на него ножку. Как известно, ведущий уже год женат на девушке по имени Кристина Горняк, но работа есть работа.

Также Ольга показала еще несколько кадров с бэкстейджа "Співають всі". Тусовка не закончилась одной лишь "постелью". Звезды, судя по кадрам, успели потанцевать после коктейля-другого.

"И тут начался треш🤪", - подписала кадры Цибульская.

Ранее Politeka писала, "Співають всі": объявлены дата и время премьеры шоу с Могилевской и сотней звезд украинского шоу-биза

Напомним, что Остапчук слил компромат на свою "сильно пьющую" вторую жену: "Зай, ну Боже мой..."

А еще Politeka сообщала, что Цибульская в коротких шортах умостилась на дереве, впечатлив видами: «Какие ножки!»