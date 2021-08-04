Відома українська співачка Оля Цибульська дивним чином продемонструвала свою любов до вареників

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Цибульська розкрила свою пристрасть до популярної української страви.

Так, співачка написала, що дуже любить вареники, а особливо сильно – якщо вони з чорницею. Як доказ Цибульська поділилася красномовними знімками.

На фото вона сидить над тарілкою вареників з виделкою в руках. На задоволеному обличчі артистки красується ягідний сік і сметана, недбало розмазані по її губах і підборідді.

"Хто любить вареники з чорницею так, як любить їх Киця?",- поцікавилася у своїх підписників співачка.

Фанати тут же відреагували на її пост.

"Смачного", "смачного Киця! А фото ... обидва круті! Як ти", "Ооооо, ти, що язик прикусила?", "Не треба поспішати їсти вареники смачні", "вогонь", - пишуть люди.

Відзначимо, що не так давно Цибульська опинилася в центрі скандалу через розлучення її партнера по сцені і кума в звичайному житті, співака Дзідзьо. Колишня дружина артиста, співачка Slavia підозрювала, що її чоловіка з Цибульської могли пов'язувати не тільки дружні стосунки. Втім, самі артисти чутки про свій роман вперто заперечують.

Нагадаємо, Цибульська несподівано показала сина і чоловіка, якого від усіх приховує.

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо після розлучення зі Slavia розговорився з Осадчою про нове кохання.

Також Politeka писала, що Цибульська образилася на Могилевську, чим закінчилася ворожнеча артисток.