Украинская певица Оля Цибульская сделала неожиданное признание о шоу "Танці з зірками"

Исполнительница принимала участие в разных проектах на украинском телевидении, передает Politeka.net. Сейчас артистка снимается в шоу "Співають всі", однако поклонники ждут Олю и на другом проекте.

Так, Цибульская разместила сторис, в котором один из фанатов попросил звезду принять участие в "Танцях з зірками", на что получил неожиданный ответ: "Только с Ромкой! Он всегда побеждает".

К записи артистка прикрепила фото Романа Сасанчина, который победил в вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни".

Отметим, Оля Цибульская начала сценическую карьеру еще в школе, играя в КВН, также она принимала участие во всеукраинских фестивалях, и в седьмом классе даже провела свою первую свадьбу.

В 2007 году артистка победила на первой украинской «Фабрике Звезд» в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. Дуэт просуществовал два года, за это время оба успели представить Украину на международных песенных конкурсах, записать песни и клипы. А в 2009 году Цибульская начала сольную карьеру и стала теле-, и радиоведущей.

Примечательно, что артистка также крестила сына подруги с Дзидзьо, в результате те стали кумовьями.

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