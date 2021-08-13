Украинская певица Оля Цибульская решила поделиться рассказом о необычной ситуации с чужим мужчиной

Ольга является активным пользователем сети, поэтому привыкла показывать в Инстаграм много разных кадров из жизни. Не боится звезда быть забавной в роликах и просто настоящей, без притворства. В этот раз артистка предстала перед камерой сонной и едва открывшей глаза.

С вспушенными волосами, без макияжа и в простой серой майке она пожаловалась на неудачную ночь, ведь ей приснился кошмар, о чем она эмоционально рассказала:

«Доброе утро, сегодня мне снился муж одной известной селебрити. Он на какой-то вечеринке заливал ко мне, причем эта панночка всегда описывает его таким нереальным, а на деле такой омерзительный, фу» - дважды пожелав доброго утра, звезда показала себя перед камерой в обычном сонном виде.

Отметим, Оля Цибульская также стала кумой певца DZIDZIO (Михаила Хомы). Оба крестили сына музы и главной вдохновительницы группы DZIDZIO, Надежды.

После развода Михаила с женой, Ярославой Притулой, в сети стало ходить много слухов о романе артиста с Цибульской.

Сама же певица все отрицает, отмечая, что находится в счастливом браке.

Напомним, замешанная в разводе Dzidzio Цибульская приголубила Олега Винника

Как сообщала Politeka, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает

Также Politeka писала, что кума DZIDZIO Цибульская заговорила относительно развода и проблем с деньгами