Известный украинский певец Дзідзьо презентовал песню по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

Как пишет Politeka.net, 37 летний певец Михаил Хома, который прославился под псевдонимом Дзидзьо, в своем Instagram рассказал, что по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, которые отпраздновали 24 августа, представит новый альбом "Украинская классика", в который вошла украинская народная песня "Стоит гора високая" в исполнении Дзидзьо.

"Эксклюзивная премьера по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. "Стоїть гора високая" с нового альбома "Украинская классика", - написал певец.

Заметим, что с эксклюзивной премьерой Михаила Хому поздравили его коллеги по цеху, в частности Александр Пономарев и Оля Цибульская, и другие украинские звезды, в том числе и ведущая ТСН Соломия Витвицкая.

Что интересно, на пост Дзидзьо откликнулась и его бывшая жена Ярослава Притула, которая начала сольную карьеру под псевдонимом Slavia.

"Сколько глубины и драматизма в народных песнях...с премьерой, и с Днем независимости", - написала эксдружина певца.

Заметим, что недавно в Сети начали распространяться слухи о примирении артистов. Дзидзьо рассказал, что два года назад стал владельцем квартиры в Киеве, а Ярослава поблагодарила ексчоловіку за то, что осуществил ее мечту. Артисты этой ситуации не комментируют, но и слухов не опровергают.

Поклонники успели поставить почти 200 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Муравьи", " какой же ты певческий язык родной !!! Полна любви, могущества ! Спасибо Дед за Ваш талант который раскрыл всю красоту украинской души !", " Михаил, но у вас супер голос, я влюблена в ваш голос!!!)))👍👍👍👍", - написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что певица Slavia после громкого развода с Дзидзьо начала стремительно терять вес: "Этот месяц...".

Напомним, что бывшая жена Дзідзьо Slavia подогрела слухи о примирении с мужем: "После того, как Михаил...".

A еще Politeka сообщала, что Дзидзьо поделился с украинцами фактом из детства: "у меня связаны особые воспоминания....".