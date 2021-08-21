Популярна українська співачка Slavia прокоментувала ситуацію щодо примирення з колишнім чоловіком

Як пише Politeka.net, співачка Ярослава Притула, яка нещодавно почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом Slavia, та мегапопулярний Дзідзьо нещодавно зі скандалом розлучилися після багатьох років подружнього життя.

Однак Михайло Хома (справжнє ім’я Дзідзьо) сколихнув мережу дивним постом у своєму Instagram, у якому розповів, що два роки тому став щасливим мешканцем квартири на Новообухівському шосе. Що цікаво, світлину співака прокоментувала Slavia, яка подякувала екс-чоловіку за здійснену мрію.

Шанувальники одразу ж почали писати, що Дзідзьо та Slavia знову разом, однак співаки не поспішали коментувати цю ситуацію. Зараз же Slavia опублікувала пост у своєму Instagram на цю тему.

"Після того, як Михайло @dzidzio заінтригував новим житлом, з’явилися чутки про те, що наше розлучення – це фейк, піар-хід заради популярності та слави…", - пише Ярослава.

Однак знову ж таки зірка не спростувала цих чуток, пояснюючи це браком часу на пости та коментарі.

"Це літо для мене спекотне у всіх розуміннях. Зараз я вирішую питання, які обрушилися по всіх фронтах, у всіх сферах життя, тому часу на коментарі і пости практично немає, та все ж…обіцяю його знайти, і прокоментувати…", - заінтригувала колишня дружина Дзідзьо.

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Нагадаємо, що співачка Slavia після розлучення з Дзідзьо здійснила свою мрію, похвалившись досягненням: "Незабутні емоції!"

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