Популярний музикант DZIDZIO поділився з шанувальниками новим придбанням

Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є відомим українським музикантом. Також він відомий як актор. Нещодавно стало відомо про те, що співак розлучився з дружиною Ярославою Притулою, відомою під псевдонімом Slavia. Дзідзьо активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співак поділився новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Дзідзьо хвалиться новим житлом. На тлі чоловіка - невеликий будинок білого кольору, з величезними панорамними вікнами і балконами, з яких відкривається приголомшливий вид на вулиці столиці.

"Два роки тому я купити дуже - красивий квартира, з вікон який відкривати вода, гора і мій коханий закат.", розповів Дзідзьо.

Шанувальники привітали співака з пріоритетом і залишили йому безліч позитивних коментарів: "Будинок місце сили! Вітаю з новосіллям!", "Дуже гарний вигляд".

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