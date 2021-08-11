Українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася з відомим виконавцем DZIDZIO, похвалилася черговим досягненням

Як передає Politeka.net, восени Ярослава почала активно з'являтися в медіа просторі і випустила кілька пісень. Пізніше стало відомо, що Slavia і DZIDZIO розлучаються. У численних інтерв'ю дівчина зізнавалася, що чоловік був проти того, щоб вона будувала кар'єру.

Тепер дівчина активно виступає і записує альбом. В Instagram вона показала, як заспівала свій хіт з оркестром.

"Мрія заспівати з оркестром здійснилася. Дякую, Хмельницький, за незабутні емоції! Дякую оркестру @oblfilarmonia і крутому диригенту @taras_demchyshyn_conductor, за те, що написав з Японії, запропонував співпрацю, і навіть більше. Попереду сольний концерт. Як Вам "Я тобі не мамка" з оркестром?",- підписала пост зірка.

У коментарях Ярославі залишили масу слів підтримки і компліментів.

"Чекаємо концерт у Києві", "Круто", "Шикарна", "Молодці. Мрії повинні здійснюватися", «Супер, Ви велика молодець", "Ви молодець... так тримати", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Slavia в купальнику розкрила секрет ідеального вокалу:"для потужного...".

А ще Politeka писала, що Slavia відкрила пляшку вина прямо в машині:"не для щастя".

Також Politeka повідомляла, що Slavia і знаменитий красень оголосили важливу дату: "хороша пара".