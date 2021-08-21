Популярная украинская певица Slavia прокомментировала ситуацию по примирению с бывшим мужем
Как пишет Politeka.net, певица Ярослава Притула, которая недавно начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia, и мегапопулярный Дзидзьо недавно со скандалом развелись после многих лет супружеской жизни.
Однако Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) всколыхнул сеть странным постом в своем Instagram, в котором рассказал, что два года назад стал счастливым жителем квартиры на Новообуховском шоссе. Что интересно, фотографию певца прокомментировала Slavia, которая поблагодарила экс-мужа за осуществленную мечту.
Поклонники сразу же начали писать, что Дзидзьо и Slavia снова вместе, однако певцы не спешили комментировать эту ситуацию. Сейчас же Slavia опубликовала пост в своем Instagram на эту тему.
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"После того, как Михаил @dzidzio заинтриговал новым жильем, появились слухи о том, что наш развод – это фейк, пиар-ход ради популярности и славы...", - пишет Ярослав.
Однако опять же звезда не опровергла эти слухи, объясняя это нехваткой времени на посты и комментарии.
"Это лето для меня жаркое во всех смыслах. Сейчас я решаю вопросы, которые обрушились на всех фронтах, во всех сферах жизни, поэтому времени на комментарии и посты практически нет, и все же...обещаю его найти, и прокомментировать...", - заинтриговала бывшая жена Дзидзьо.
Ранее Politeka писала, что экс-супруга DZIDZIO и известный красавец объявили важную дату: "красивая пара"
Напомним, что певица Slavia после развода с Дзидзьо осуществила свою мечту, похваставшись достижением: "Незабываемые эмоции!"
A еще Politeka сообщала, что Дзідзьо засветил свои холостяцкие хоромы в Киеве: "Из окон открывается...".