Українська співачка Slavia, яка нещодавно пережила розлучення із Дзідзьо, розповіла, що дуже схудла
Як пише Politeka.net, співачка Ярослава Притула, яка виступає під сценічним псевдонімом Slavia, та популярний український виконавець Дзідзьо (справжнє ім’я Михайло Хома) нещодавно розлучилися після 20-ти років подружнього життя. У численних інтерв'ю дівчина зізнавалася, що чоловік був проти того, щоб вона будувала кар'єру.
Однак після розлучення Slavia почали активно працювати, вона готує нові проєкти, знімає кліпи, не забуває ходити до тренажерного залу. У своєму Instagram співачка розповіла, що постійні навантаження та нескінчена кількість справ її дуже втомлюють, тому вона навіть почала мимоволі худнути. Зараз співачка важить 49 кг.
"Зважилася після вечері. Не критично, але втратила вагу. Цей місяць гарячий у всіх розуміннях. Вирішую справи у всіх сферах життя та мрію про здоровий спокійний сон", - зізнається співачка.
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