Украинская певица Slavia, которая недавно пережила развод с Дзидзьо, рассказала, что очень похудела

Как пишет Politeka.net, певица Ярослава Притула, которая выступает под сценическим псевдонимом Slavia, и популярный украинский исполнитель Дзидзьо (настоящее имя - Михаил Хома) недавно расстались после 20-ти лет супружеской жизни. В многочисленных интервью девушка признавалась, что мужчина был против того, чтобы она строила карьеру.

Однако после развода Slavia начали активно работать, она готовит новые проекты, снимает клипы, не забывает ходить в тренажерный зал. В своем Instagram певица рассказала, что постоянные нагрузки и бесконечное количество дел ее очень утомляют, поэтому она даже начала невольно худеть. Сейчас певица весит 49 кг.

"Взвесилась после ужина. Не критично, но потеряла вес. Этот месяц горяч во всех пониманиях. Решаю дела во всех сферах жизни и мечтаю о здоровом спокойном сне", - признается певица.

Ранее Politeka писала, что Дзидзьо поделился с украинцами фактом из детства: "у меня связаны особые воспоминания...."

Напомним, что Дзідзьо после развода удивил бывшую жену Slavia внешним видом: неожиданное фото

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