Співак Дзідзьо (Михайло Хома) показав стильний образ, вразивши колишню дружину Slavia (Ярослава)
Як пише Politeka.net, Дзідзьо став популярним українським виконавцем. Красунчик в 2013 році одружився на Ярославі, але пара недавно вирішила розлучитися. Але як можна помітити по активності в мережі, колишнє подружжя зберегли хороші відносини.
На новому фото Михайло позував у рожево-жовтому костюмі. Поруч з ним стояли решта команди.
"Ми на кораблі нарізаємо хвилі", - написав Хома.
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"Нові костюми або яя давно не була на ваших концертах", - написала Ярослава під фото.
"Вау, шикарні" ," ви кращі"," а де люлик", " дуже крутий прикид, Де купити?", "Пливіть в Умань. Ми вас з нетерпінням чекаємо", "добре відіграти на весіллі", "Ну дуже стильні", "а скоро виступати на одній сцені! До зустрічі, і щасливого плавання вашій команді", "Круто, хлопці, сумуємо за концертами", "блін, прикид взагалі вогонь", "я б пішла в круїз з таким капітаном".
Нагадавши, примирення Дзідзьо з екс-дружиною Slavia, в мережі з'явилися фото і подробиці
А ще Politeka писала, що співачка Slavia показала, як насолоджується життям після розлучення з Дзідзьо
Також Politeka повідомляла, що Дзідзьо після розлучення зі Slavia розговорився з Осадчою про нове кохання