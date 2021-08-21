Відомий український музикант Дзідзьо розповів факт з дитинства
Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Він не тільки відомий виконавець, але так само і актор. Нещодавно артист розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом Slavia. Артист активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.
Цього разу співак поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Дзідзьо тримає кілька дерев'яних іграшок у вигляді транспорту.
"У мене в дитинстві бувши кохана перше іграшка - дерев'яний метелик на паличка і коліщатко. Со дерев'яний виріб і іграшка у мене пов'язані особливий спогади з дитинства, з місцем в який я народитися. Вдячний Міністерство культури і інформаційний політика за запрошення коштувати посол одного з ремесло фестиваль художній народних промислів «Етніка»! А також дякувати @jetsetterua за ідею і реалізація!", поділився артист.
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Шанувальники оцінили Іграшки і залишили компліменти співакові: "Чудові іграшки, і на фото ти класний!", "Які вони чудові", "Які хороші іграшки".
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